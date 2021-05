Arcybiskup Henryk Hoser znów w szpitalu. Powikłania po COVID-19

"Niestety, na skutek powikłań pocovidowych Ksiądz Arcybiskup ponownie znalazł się w szpitalu. Polecamy naszego Pasterza modlitwie, łącząc się z Nim w krzyżu cierpienia i choroby" - czytamy we wpisie opublikowanym na facebookowym profilu Arcybiskupa Henryka Hosera.

To kolejna hospitalizacja duchownego na przestrzeni ostatnich miesięcy. 78-letni Hoser trafił do szpitala na początku kwietnia. Arcybiskup był chory na COVID-19. Z informacji które trafiały wówczas do mediów wynikało, że stan hierarchy jest stabilny i po Wielkanocy duchowny został wypisany ze szpitala.