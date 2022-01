Wariant Omikron w Polsce. 100 tys. zakażeń dziennie realne? Prof. Horban odpowiada

Czy wariant Omikron może spowodować w Polsce 100 tys. zakażeń dziennie? - Może 100 tys. nie, ale 80 tys. może przynieść. Myślę, że się nam nie uda - komentował w programie "Newsroom" WP prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. - Nawet nie chodzi o testowanie, chodzi o skalę zakażeń. (...) Mniej więcej wiemy, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych czy Szwecji. 80 tys. zakażeń dziennie w Polsce to jest realna liczba. Wszyscy się na to przygotowują. System jest nastawiony na leczenie chorych. Do tej pory mieliśmy 30-40 tys. łóżek dostępnych dla pacjentów covidowych - tłumaczył lekarz. - Jest trochę późno na prewencję, ale my cały czas jesteśmy zdania, że szczepienia przeciw COVID-19 chronią przed ciężkim przebiegiem choroby. Więc nakłaniamy do tego wszystkich, którzy się nie zaszczepili. (...) To, że nie ma chętnych, to jest właśnie problem, jak przekonać ludzi do zdobyczy medycyny. Cofamy się do sytuacji sprzed 300 lat - przekazał prof. Horban.