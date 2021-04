Koronawirus. Wariant indyjski w Polsce. Bartosz Fiałek o rozwoju mutacji. Jest groźna?

Koronawirus. Wariant indyjski pod obserwacją

Fiałek rozpoczął swój wpis od podziału zastosowanego wobec mutacji koronawirusa. Podkreślił, że wariant indyjski to tzw. VoI (Variant of Interest) - zaliczany do mutacji, którym "musimy się przyglądać, jednak nie należy panikować, ponieważ nie znamy ich transmisji ani wpływu na odpowiedź immunologiczną".