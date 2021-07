Wariant Delta. Znany lekarz krytykuje działania rządu. Rzecznik MZ: Śmieszą mnie tego rodzaju wypowiedzi

We wtorek Bartosz Fiałek wystosował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem lekarza "nie ma czym się chwalić", że rząd "już teraz zabiera się do działania". Medyk podkreślił również, że o zagrożeniu wariantem Delta alarmował dwa miesiące temu. - Czasem śmieszą mnie tego rodzaju wypowiedzi. To jest pewne naginanie rzeczywistości przez kogoś, kto nie przeczytał wszystkich informacji, nie sięgnął do źródeł. Może nawet do mnie pan doktor zadzwonić. Sztaby kryzysowe w Ministerstwie Zdrowia odbywają się dwa razy w tygodniu - komentował w programie "Newsroom WP" Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia. - Myślę, że wszyscy powinniśmy więcej czytać na ten temat, także redaktorzy - dodał urzędnik.