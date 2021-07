Wariant Delta zaatakuje? Profesor Horban mówi o sytuacji w Polsce

Wariant Delta nie odpuszcza w wielu krajach Europy. Jak się przed nim zabezpieczyć? - Cały czas trzymajmy dystans społeczny, nie pchajmy się w zatłoczone pomieszczenia, gdzie jest trudno utrzymać te półtora, dwa metry, nośmy maseczkę w środkach komunikacji. To wszystko jednak chroni - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. Prowadzący Sebastian Ogórek dopytywał, kiedy możemy spodziewać się czwartej fali pandemii. - To nawet nie jest prognoza, to jest pewność. (...) Według wszelkich znaków na niebie i ziemi w części krajów Unii Europejskiej wariant Delta zacznie dominować w połowie sierpnia. My jesteśmy troszeczkę na uboczu, więc w Polsce może przypaść to na wrzesień. Los nam daje 2-4 tygodnie, żebyśmy zaszczepili jak największą liczbę osób. (...) Infrastruktura szpitalna jest gotowa, bo jeszcze miesiąc temu mieliśmy pełne sale pacjentów. Nikt tej infrastruktury nie zdemontuje - dodał prof. Horban.