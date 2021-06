Wariant Delta w Europie. Wracają obostrzenia dla podróżujących. "Powinniśmy wprowadzić twarde reguły"

W Europie odnotowuje się coraz więcej przypadków zakażeń wariantem Delta. Polska zdecydowała się wprowadzić obowiązkową kwarantannę dla osób przybywających spoza strefy Schengen. Zasada ta nie obowiązuje jednak dzieci do 12. roku życia. - To są zasady kwarantanny, które obowiązują niestety także w innych krajach. Dzieci zawsze traktowane były bardzo ulgowo. Moim zdaniem to nie jest słuszne, bo dzieci mogą również przenosić wirusa, dlatego powinny być traktowane na równi z dorosłymi - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Fal, lekarz z Collegium Medicum UKSW w Warszawie. Zdaniem lekarza w obecnych przepisach za dużo jest przypadków, w których kwarantanna nie jest obowiązkowa. - Nie jest możliwe we współczesnym świecie odtworzenie Muru Chińskiego, nawet w bardziej nowoczesnej jego formie. Na dłuższą metę całkowite zamknięcie granic wydaje mi się działaniem nierealnym, jak i mało skutecznym. Za to zdecydowanie powinno się wprowadzić twarde reguły kwarantanny bez pozostawiania wyjątków - ocenił prof. Fal.