Wariant Delta w całej Polsce? Dr Sutkowski o "zielonych wyspach"

Na zachodzie Europy notuje się kolejne rekordy zakażeń COVID-19. W większości odpowiada za to kolejna mutacja koronawirusa. Czy wariant Delta dotarł także do wszystkich regionów Polski? - Ten wariant jest oczywiście wszędzie. Nie sądzę, żebyśmy mieli takie "zielone wyspy", ale przypadków zakażeń tym wariantem nie ma w Polsce dużo. Wiemy to, bo są od jakiegoś czasu stosowane badania genotypu wirusa. Ale pamiętajmy, że nie wszystkie próbki trafiały do badań. W Wielkiej Brytanii trafiało do nich około 10 proc. wszystkich próbek, więc te dane mogą być tylko szacunkowe - komentował w programie "Newsroom WP" dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - My przywieziemy sobie do kraju ten wariant Delta. 17 proc. obywateli jedzie za granicę. Ale wszystko jest w naszych rękach. Jeśli będziemy się szczepić szybko, to możemy uniknąć tego najgorszego, czyli rozpowszechniania wariantu Delta w Polsce - tłumaczył dr Sutkowski.