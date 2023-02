Waloryzacja uposażeń mundurowych 2023. Funkcjonariusze nie kryją rozczarowania

Waloryzacja uposażeń mundurowych. Ile wyniesie?

Od marca 2023 roku wysokość kwoty bazowej uposażenia ulegnie waloryzacji o 7,8 proc. - z 1614,69 zł do 1740,64 zł brutto. Oznacza to, że przeciętne uposażenie dla żołnierzy oraz policjantów i pograniczników wzrośnie z 6943,17 do 7484,75 złotych. Jak podaje portal-mundurowy.pl, "jest to wzrost średnio o 541,58 zł" - przeciętne uposażenie wynosi bowiem 4,23 krotność kwoty bazowej.