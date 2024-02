Waloryzacja emerytur Tuska i Kaczyńskiego. Wiadomo, kto otrzyma więcej

Po osiągnięciu wieku emerytalnego parlamentarzyści mogą dorabiać do swoich świadczeń. Mają też prawo do przejścia na emeryturę w trakcie kadencji. Nie muszą wówczas rezygnować z mandatu. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zwykłego pracownika, który jest zobowiązany do rozwiązania umowy o pracę, gdy chce mieć wypłacane świadczenie z ZUS.