Waloryzacja 500 plus? Reakcja Borysa Budki

Według "Gazety Wyborczej" Prawo i Sprawiedliwość chce waloryzacji świadczenia 500 plus. Ma to być reakcja na propozycję "babciowego". - W przeciwieństwie do programu 500 plus, który jest programem czysto socjalnym, nasza oferta kompleksowo pomaga rozwiązać problem powrotu matek na rynek pracy - komentował w programie "Tłit" wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. - My musimy doceniać ludzi ciężko pracujących. Mówimy o wsparciu kobiet i osób opiekujących się dziećmi, by praca w Polsce się opłacała. PiS tę pracę odkłada na plan dalszy. To dużo lepszy program (niż 500 plus - red.), bo jest celowany. PO pokazuje bardzo dobry kompleksowy program, nie zajmujemy się wrzutkami PiS-u. PiS doprowadził do tego, że Polakom często praca się nie opłaca. Człowiek, który pracuje wypracowuje kapitał emerytalny i rynek się rozwija. (Czy waloryzować 500 plus?) Tak, bo widzimy jaki podatek drożyźniany w postaci inflacji nałożył PiS na wszystkich. Nie chcę składać deklaracji jaka miałaby to być waloryzacja, bo na to za wcześnie - dodał.