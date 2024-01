Walka tygrysów. Turyści od razu chwycili za telefony

Niespodziewany finał wycieczki po indyjskim Parku Narodowym Ranthambore w zachodnim Radżastanie. Turyści w trakcie podziwiania dzikiej natury natknęli się na dwie tygrysice. W pewnym momencie drapieżniki rzuciły się sobie do gardeł. Uczestnicy wyprawy od razu chwycili za telefony i nagrali zapierający dech w piersiach pojedynek. Jedno z nagrań udostępniła również agencja Reutera. Jak podali jej dziennikarze, to jedna ze znanych już "epickich bitew" wśród przedstawicielek popularnego w Indiach gatunku. Na archiwalnym nagraniu słychać mocny ryk i wycie obu drapieżników. Co chwilę, dochodzi też do potężnych ciosów i powaleń na ziemię. Niewiele brakowało, by w walce polała się krew, jednak w pewnym momencie jedna z samic odpuszcza i odchodzi. Jak wyjaśnił Reuters, była to walka pomiędzy matką, a córką o dominację na danym terytorium w parku Ranthambore.