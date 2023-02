Walka psa z rekinem. Turyści poruszeni na Bahamach

W trakcie wycieczki turystycznej statkiem po południowych Bahamach doszło do nietypowego zdarzenia. W pewnym momencie pod taflą wody pasażerowie zauważyli rekina, zmierzającego wprost na pobliski pomost. Stał tam pies, który niespodziewanie wskoczył do wody i zmierzył się oko w oko morskim drapieżnikiem. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła agencja Associated Press. Jedna z turystek uwieczniła moment, gdy pies podpływa do rekina i kąsa go za grzbiet. Później ta dwójka przepłynęła kilka metrów w inną stronę, gdzie nastąpił finał pojedynku. Po gwałtownych ruchach rekina wydawać się mogło, że z psa nic nie zostanie. Tymczasem ku zdziwieniu wszystkich, po chwili rekin odpłynął od nieustraszonego czworonoga. Wszystko z bliskiej odległości obserwowali turyści. Okrzyki strachu przeplatały się u obserwujących z głośnym piskiem. Na końcu załoga statku zaczęła wiwatować, widząc wychodzącego z wody psa. Jak przekazali organizatorzy wycieczki z Exuma Water Sports, zwierzę jest znane pracownikom firmy. Pies często wita gości statków, gdy przepływają niedaleko miejsca, w którym przebywa.