Walka o most w Głuchołazach. "Jego zniszczenie, to paraliż dla miasta"

- Sytuacja jest bardzo trudna - stwierdził w rozmowie z reporterem WP st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski, zastępca komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Opolu, pytany o to, co dzieje się w Głuchołazach. - Udało nam się nie wpuścić wody do miasta, ciągle walczymy o dwa mosty i nadal będziemy walczyć - dodał (w Głuchołazach są obecnie dwa mosty: jeden z nich jest mostem tymczasowym, drugi jest w budowie - przyp. red.). - To jest rzecz bardzo ważna, zniszczenie tego mostu, to właściwie paraliż dla miasta - ocenił st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski.