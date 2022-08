Walka dwóch jeleni. Zobacz, jak to się skończyło

Do sieci trafiło niezwykłe wideo z północnych Chin. Widać jak na nim jak jelenie sika obijają się tylnymi łapami, kłócąc się o jedzenie. Świadek poinformował, że zwierzęta są tam dokarmiane przez turystów. Jelenie sika zamieszkują wschodnią część Syberii, Mandżurię, wschodnie Chiny, Koreę, Japonię oraz Tajwan. Do Polski trafiły pod koniec XIX wieku i aklimatyzowano go w okolicach Elbląga i Pszczyny. W naszym kraju został wpisany na listę gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

