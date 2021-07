Wałęsa: "Na żaden odwyk nie pójdę"

- To nie ma żadnego sensu. Ja na żaden odwyk nie pójdę. Mi już nic nie pomoże. Ja jestem tak popsuty, że już nie da rady mnie naprawić. Moja rodzina tego nie rozumie. Po co ja mam iść na kolejny odwyk. Po to, aby przygruchać sobie kolejną terapeutkę - mówi gazecie Sławomir Wałęsa, który po rozwodzie ożenił się właśnie z jedną z terapeutek. To małżeństwo również się rozpadło.