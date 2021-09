Wałęsa doradza żonie: Czas na młodszy model

- Przysięgała mi miłość do grobowej deski. Tylko do tego momentu będę wymagał, potem to już nie (...). Czas na odnowę. Na młodszy model - powiedział Lech Wałęsa. były prezydent udzielił wywiadu, w którym odniósł się także swoich finansów i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.