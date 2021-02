Walentynki 2021. Życzenia na walentynki. Te wierszyki są tylko dla zakochanych

Walentynki 2021 — życzenia i wierszyki

Mamy dzisiaj Walentynki,

święto chłopca i dziewczynki.

Takich co to się kochają

no i sobie też ufają..

Nawet słoniki porcelanowe,

Kotki, żyrafy całe pluszowe,

Dziś wysyłają swe Walentynki...

Ja wrzucam moją do Twojej skrzynki

Śląc w niej całusy takie gorące,

Jakby wysłało je samo słońce!

Złap je i spróbuj domyślić się

Kto tak szalenie pokochał Cię!