Waldemar Pawlak ujawnił swój majątek. Spore gospodarstwo i skromne mieszkanie

Waldemar Pawlak nie może pochwalić się nowiutkim autem. Ma mercedesa C 250 z 2013 roku. Za to w zabudowaniach gospodarczych kryje się wiele sprzętu rolniczego i nie tylko, m.in. ciągnik New Holland z 2015 roku, rolnicza przyczepa ciężarowa, brona, ładowarka, przystawka do zbioru kukurydzy czy agregat prądotwórczy.