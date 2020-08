Ministerstwo Zdrowia. Waldemar Kraska o ewentualnym awansie

Waldemar Kraska odniósł się ponadto do kwestii noszenia maseczek. - W tej chwili widzimy, że nawet osoby, które wracają z wakacji, przywożą oprócz pięknych zdjęć i wspomnień, także koronawirusa - powiedział. Kraska zaznaczył, że zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej to postawa do przerwania poziomej transmisji koronawirusa.

Kraska dodał jednocześnie, że jest człowiekiem z natury stworzonym do pracy. A to, jakie stanowisko dostanie i czy będę widziana jego dalsza praca w Ministerstwie Zdrowia, zależy od ewentualnego nowego ministra oraz premiera.

- Każdy z nas ma pewnie jakieś ambicje w życiu. Ja myślę, że też mam. Nie wiem jakby do tego podeszła moja rodzina, bo na razie jest dość sceptycznie do tego nastawiona. Ale ja jestem stworzony do pracy. Jeżeli będzie wola pana premiera, abym dalej pracował w Ministerstwie Zdrowia, to na pewno będę pracował - dodał.