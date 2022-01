Waldemar Goszcz był ulubieńcem Polaków. Śmierć przerwała błyskotliwą karierę

"Po porodzie wiele rzeczy uległo przewartościowaniu. Do tego stopnia, że z dnia na dzień postanowiłam wyrzucić moje badanie magisterskie do kosza i zacząć pracę od nowa. Po 5 latach jestem na ostatniej prostej do otrzymania tytułu magistra psychologii. Poza tym interesuje się modą i gotowaniem. Od niedawna umiem nawet piec torty" - czytamy w opisie pod jednym ze zdjęć Wiktorii Goszcz na portalu społecznościowym Instagram.