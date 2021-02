Pińćzów (woj. świętokrzyskie) - to tu chwilę grozy przeżył 12-latek, który z kolegami wybrał się nad pobliską rzekę.

Pińćzów. 12-latek wpadł do rzeki. Uczepił się kry

Pierwsze zgłoszenie o dramacie na Nidzie wpłynęło do stanowiska kierowania w Pińczowie około godziny 17:30 w poniedziałek 23 lutego.

12-latek wpadł do zamarzniętej rzeki i nie mógł wyjść na brzeg. Jego koledzy mieli więcej szczęścia. Po dotarciu na ląd szybko zaalarmowali straż pożarną.

Pińczów. Pod 12-latkiem załamał się lód. Szybka akcja straży

Według informacji służb 12-latek był przytomny, lecz jego organizm poważnie się wychłodził. Chłopiec został przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy karetką zabrali go do szpitala w Kielcach, gdzie poddano go dalszym badaniom.