Walczące zające. Przypadkowe nagranie kierowcy hitem sieci

Pojedynek na środku drogi, w dodatku w świetle reflektorów samochodu. Taki pokaz urządziły pewnej parze… dwa zające. Nietypowym nagraniem autorstwa Eleonory Lenartowicz pochwalili się w sieci Lubuscy Łowcy Burz. Jak podkreślili, lokalizacja miejsca pojedynku nie została ujawniona, ale wiadomo, że walka miała miejsce w Polsce. Kierowca zatrzymał się, zauważając z daleka to, co dzieje się na środku jezdni. Zwierzęta nie spłoszyły się obecnością samochodu, były zajęte wzajemnym okładaniem się. Świadkom udało się uchwycić fragment zabawnie wyglądającej walki. Po chwili para zdecydowała się przerwać pojedynek, płosząc zwierzęta z jezdni klaksonem. Nagranie z tego niecodziennego pokazu trafiło do sieci. Natychmiast rozbawiło i rozczuliło internautów.