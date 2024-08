Wakacje z koszmaru. "Jedzenie jak trutka", "zaczęłam się dusić"

- To były nasze pierwsze zagraniczne wakacje i chyba ostatnie. Niestety, jesteśmy mocno rozczarowani. Już od samego początku wiele rzeczy było nie tak. Dostaliśmy dwa pokoje zamiast jednego, nasze dzieci - 10- i 14-letnie dostały pokój na innym piętrze - on był jeszcze znośny. W naszym unosił się zapach pleśni. Nie było okna, a jako że jestem alergikiem, zaczęłam się dusić - relacjonuje pani Agata.

- Poprosiliśmy o zmianę pokoju, więc zasugerowano nam, że mogą to zrobić, ale za opłatą. Finalnie udało się to załatwić za 40 dolarów. To jednak nie był koniec - dodaje.