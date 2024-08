Nawet Włosi mówią, że to "inferno". Polscy turyści: jest niebezpiecznie

Polacy we Włoszech: Musieliśmy zmieniać nocleg, bo klima nie dawała rady

Rodzina z Krakowa, która przebywa na samym południu Włoch, wynajęła kwaterę w popularnym mieście Bari. - Niestety musieliśmy zmienić lokal, bo klima nie chłodziła wystarczająco. Chodziła na pełnych obrotach, ale przez to, że to lokal w bloku mocno nasłonecznionym, to w naszej sypialni temperatura nie spadała poniżej 30 stopni - mówi pan Grzegorz.