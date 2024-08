Afera po alarmie w samolocie. Dwie hipotezy prokuratury

Kilka godzin później policja poinformowała o zatrzymaniu ośmiu osób w wieku od 23 do 60 lat. Wśród nich znalazł się Michał Baron znany jako Boxdel. Mężczyźni zostali zatrzymani w domu w Legionowie, pod który podjechało sześć radiowozów. W internecie pojawił się film z momentu zatrzymania Boxdela. Policjanci poinformowali go, że jest zatrzymany do wyjaśnienia sprawy i zostanie zabrany na komisariat. - Chyba żartujecie - zwrócił się do funkcjonariuszy Baron, po czym został zakuty w kajdanki.