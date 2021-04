Wakacje bez maseczek? Ekspert wskazuje na istotny czynnik

Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek zakładania maseczek na świeżym powietrzu pod dwoma warunkami - konieczny jest 1,5-metrowy dystans oraz współczynnik zakażeń musi spaść poniżej 15 osób na 100 tys. Czy zatem jest szansa, aby w wakacje znieść całkowicie ten obowiązek (także wewnątrz pomieszczeń). - Wątpię, żeby doszło do tego w wakacje. W momencie, gdy będziemy mieli wszystkich wyszczepionych lub przebytych koło 80 proc. populacji, to możemy taki krok rozważyć. Ale do tego droga jeszcze daleka - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Miłosz Parczewski. Lekarz zwracał uwagę, cały czas pojawiają się wątpliwości co do znoszenia obowiązku maseczkowego. - Jeśli od razu zdejmiemy maseczki, w każdej sytuacji, to czy ludzie nie zapomną o ich ponownym zakładaniu na przystankach lub miejscach innych zgromadzeń? - zastanawiał się prof. Prarczewski.

