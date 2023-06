Wakacje all inclusive kosztują majątek. Ekspert: "nie może być taniej"

- Jeśli chodzi o turystykę krajową, czy przyjazdową, widać, że sytuacja nie wróciła do tej sprzed pandemii. Bez względu na to, czy będziemy rozmawiać z właścicielem pensjonatu w górach, nad morzem, na Mazurach, usłyszymy, że obłożenie np. w ostatni długi weekend było niższe. W większości obiektów na terenie całego kraju w Boże Ciało miejsca były dostępne. Przed pandemią to się w zasadzie nie zdarzało - zaznacza Henicz w rozmowie z Next.Gazeta.pl