Wakacje 2021. Turysta podsumował koszty pobytu nad Bałtykiem. Kwota może zwalić z nóg

To jednak dopiero początek kosztów. By oszczędzić rodzina zdecydowała, że śniadania i kolację będą przygotowali w swoim zakresie, a do restauracji będą chodzić tylko na obiady. - Raz wszyscy najedli się ze smakiem za 130 zł, innym razem po wydaniu 180 zł połowa rzeczy zostawała na talerzu. Finalnie znaleźliśmy wspaniałą smażalnię, która mieściła się niemal przy głównym deptaku, z widokiem na park, w której było i smacznie, i tanio - ryba dla wszystkich, przeważnie dorsz, frytki, sałatki, rodzice lekkie procenty, dzieci soczek i rachunki w okolicach 120 zł - powiedział w rozmowie z Onetem turysta.