Wakacje 2020. Chaos w turystyce. Czy będzie możliwy wyjazd na urlop?

W rządzie trwają cały czas rozmowy na ten temat. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy zapewnia, że trwają starania, by dzieci mogły bezpiecznie odpocząć w trakcie wakacji. "Po spotkaniu z MEN mamy wspólne stanowisko, że w odpowiednich reżimach sanitarnych wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży może być możliwy" - mówi.

Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy mówi "Rz", że jeśli w ogóle będą dozwolone wyjazdy za granicę, to tylko do państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli na Węgry, Słowację i do Czech. Jednak nic nie można w tej chwili powiedzieć na 100 proc.