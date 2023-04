Wagnerowiec uciekł do Norwegii. Pożałuje swojego czynu

Andriej Miedwiediew, były dowódca oddziału grupy Wagnera, który zdezerterował i uciekł do Norwegii i tam ubiega się o azyl, stanął we wtorek przed Sądem Rejonowym w Oslo. Oskarżony przyznał się do dwóch z trzech zarzucanych mu czynów i skrytykował norweską policję.