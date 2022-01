W Wielkiej Brytanii znaleziono skamieliny Ichtiozaura. "Morski smok" miał nawet 10 metrów długości

Ponieważ Rada ma wydziału zajmującego się szczątkami dinozaurów, do bliższego przyjrzenia się sprowadzono zespół paleontologów. Naukowcy doszli do wniosku, że najprawdopodobniej był to ichtiozaur — rodzaj ciepłokrwistego, oddychającego powietrzem drapieżnika morskiego, podobnego do delfinów. Stworzenia żyły od 250 do 90 milionów lat temu i mogły dorastać do 25 metrów.