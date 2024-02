W weekend pogoda jesienna. Druga połowa lutego zaskoczy

Rozpoczyna się luty, wciąż trwają ferie zimowe, jednak pogoda nie jest do końca zimowa. Synoptyk Michał Ogrodnik w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski mówił, co czeka nas w najbliższy weekend. -Ten weekend bardziej przypomni nam pogodę z jesieni czy z wiosny, gdyż na termometrach zobaczymy temperatury nawet do około 10 stopni Celsjusza, jednak będzie wiązał się z tym silny i porywisty wiatr, więc pomimo tych 10 stopni to nie będzie takie cieple 10 stopni - mówił gość Pawła Pawłowskiego. Synoptyk dodał również, że prognozy średnioterminowe wskazują, że druga połowa lutego będzie chłodniejsza. - Myślę, że jeszcze mrozy do około -10 stopni Celsjusza czy opady śniegu w drugiej połowie lutego powinny wystąpić. - poinformował.