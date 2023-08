W tym temacie Tusk błądzi? Petru nie przyznał tego wprost

- Trzynasta i czternasta emerytura powinna być wycofana, a 500 Plus powinno być tylko dla niezamożnych. Zaoszczędzone w tym sposób pieniądze powinny być przeznaczone na spłatę zadłużenia Polski, a także na ochronę zdrowia i edukację. To jest jakieś horrendum, że na edukację wydajemy tyle, co na 500 Plus - mówił w programie "Tłit" Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej. Pomimo tej deklaracji, Petru nie chciał przyznać wprost, że nie zgadza się z Donaldem Tuskiem, który niedawno powiedział - odnosząc się do wydatków socjalnych - że “co zostało dane, nie zostanie odebrane”. - Nie ma wroga na opozycji - podsumował polityk.