W tym roku tak ciepło jeszcze nie było. Nawet do 18 st.!

Po chłodnym i pochmurnym weekendzie, pogoda szykuje dla nas przyjemną niespodziankę. Już w poniedziałek słupki rtęci na południu Polski wskażą nawet 18 kresek! Niestety, wiosenna aura nie utrzyma się zbyt długo.

Wiosenny poniedziałek

W poniedziałek nad Polskę napłyną masy ciepłego powietrza, a temperatura w każdym zakątku kraju przekroczy 10 st. C. Ciepło będzie zwłaszcza w okolicach Krakowa, gdzie termometry pokażą aż 18 st. C. Niewiele chłodniej będzie w Katowicach i we Wrocławiu (17 st. C). Najzimniej, ale wciąż całkiem przyjemnie na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach (12 st. C).