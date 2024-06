W tej wsi najczęściej widywali Obajtka. "Pojawiał się po zmroku"

Wyborcy rozczarowani kampanią Obajtka. "Chciałbym móc się z panem spotkać"

We wtorkowy wieczór w swoich mediach społecznościowych Obajtek zorganizował "debatę z wyborcami". W czasie prawie godzinnego live'a opowiadał m.in. o tym, co najbardziej podoba mu się na Podkarpaciu i uderzał w obecny rząd. Krytykował również media, które w jego ocenie "nie ponoszą odpowiedzialności za to, co piszą". - To jest biznes i to się klika. Jesteście okłamywani - przekonywał.