"W tej sprawie Leszek Miller ma rację". Robert Biedroń o starciu z Czarzastym

Leszek Miller Słowa czarzastego że polscy eurodeputowani powinny robić wszystko żeby nie podoba Pieniędzy z Unii to że to Posłuchaj Millera czarzastego Posłucham przede wszystkim argumentów które padają w Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim Uczestniczę w tych DB Pracuję jestem jednym z pół autor Między Rezolucji dotyczącej tej dyskusji Więc znam tak I W sprawie Leszek Miller Premier który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej Który dzisiaj jest europarlamentarzysta Nie chodzi o za Środków Tutaj chodzi o Czy przede wszystkim Ład i porządek Konstytucyjne w Polsce które Przestrzegany bo ta degrengolada którą serwuje nam dzisiaj prawie spędziłeś Doprowadź Kompletnej Ale doskonale Lekarze mówią że Leszek Miller ma rację mówi pan Włodzimierz Który jesteś Nasze.fm ale Włodzimierz Nie mogłem mieć Skojarz budzimy jeszcze żart Polski Słyszy retorykę Prawa i Sprawiedliwości który straszy Polek Który mówi że nie będzie że nie będzie Unijnych dla Polski jeżeli będą sankcje wobec I Włodzimierz Czarzasty bije na r Słuchajcie Musimy być bardzo Za chwilę p z nas może I zrobić nam taka jak jest ustawa przeciwko Polsce to pan bije brawo na 100 Dobra patrz Tak W tej sprawie w obronie Konstytucji w obronie praworządności zawsze będę Dumnie i wypięty bo z piersią do przodu bo Trzeba bronić pod Trzeba bronić praworządność I tak jak inni europarlamentarzyści którzy stają w obronie demokracji Praw Człowieka i ładu Będę Stał i bił brawo kiedy walczyła