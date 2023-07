W sobotę niemal utonęła. 27-latka zmarła kilka godzin później

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 14. Dwie kobiety w wieku 27 i 28 lat przebywały nad akwenem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim. Przebywały one w miejscu, które nie jest objęte nadzorem ratowników. Wchodząc do wody kobiety robiły to na własną odpowiedzialność.