W skarbówce wrze po blokadzie premii i nagród przez premiera

List Rady Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ ”Solidarność” sformułowano w bardzo ostrym tonie. "Za wyjątkowo podłe i perfidne uznajemy, że jako pretekst do zabrania ww. środków wskazał pan fakt posiadania przez jednostki budżetowe tzw. oszczędności funduszu płac. To pan przecież spowodował, że oszczędności te są większe niż w latach poprzednich. (…) Tak nie powinno się robić, nie tylko dlatego, że to nie jest oczekiwany prezent dla pracowników i funkcjonariuszy na święta Bożego Narodzenia. Widzimy przy okazji tych nieprzemyślanych działań wyraźnie, że politykę 'kija i marchewki' w KAS zastąpiła polityka 'kija i kopniaka'” – piszą związkowcy.

Dalej w liście czytamy, że tak nieprzyjaznego podwładnym ministra finansów nie było nigdy w administracji skarbowej. Podpisany pod pismem przewodniczący skarbowego związku Tomasz Ludwiński straszy, że decyzja premiera będzie działać na urzędników demotywująco i że jest to ”olbrzymi krok do zmniejszenia planowanych dochodów budżetu państwa”.

Na forach internetowych pracowników skarbówki wrze

Według Agaty Jagodzińskiej, wiceprzewodniczącej NSZZ "Solidarność" skarbowców na Śląsku, pracownicy są rozgoryczeni. - Zwykły urzędnik skarbówki zarabia około 3,5 tysiąca złotych. W czwartym kwartale zwykle wypłacano nagrody dochodzące do 2 tysięcy. To nam odebrano. Tak samo dodatek zadaniowy za pracę podczas epidemii. Zabranie nam tego w okresie przedświątecznym spotyka się w naszych szeregach z ogromnym oburzeniem - mówi Jagodzińska.

Przygotowania do blokad środków także w innych służbach

Na Facebooku NSZZ ”Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury związkowcy relacjonują podejmowane przez zwierzchników działania. "Aktualnie trwa zliczanie oszczędności w budżetach poszczególnych sądów w ramach wszystkich paragrafów. Sądy rejonowe mają czas do godziny 10:00, okręgowe do godziny 12:00 na podanie konkretnych kwot. Sądy apelacyjne do godziny 15:00 zostały zobowiązane do podania zbiorczej informacji w tym przedmiocie Ministerstwu Sprawiedliwości. Trzymamy kciuki, aby zebrane środki rzeczowe uratowały to, na co czekacie" - piszą związkowcy sądownictwa. Informują też, że otrzymali zaproszenie na spotkanie zdalne z wiceministrem Michałem Wosiem.