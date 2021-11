W rządzie cieszą się z inflacji? Poseł ma teorię

Jak rząd powinien walczyć z inflacją? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. - Pan mnie pyta, co mam im doradzić w momencie kiedy oni już pieką szarlotkę, żeby zmienić to na sernik. Nie w każdym momencie jestem im w stanie doradzić. Teraz to, co oni mogą dobrego zrobić, to podać się do dymisji, wpuścić poważnych ekonomistów do rządu i starać się zrobić co można w tych warunkach. Inflacja już jest rozpędzona - mówił Kowal. - Niektórzy w rządzie się z tego cieszą. Dlaczego? Bo wyższa inflacja oznacza, że trochę więcej pozbierają z podatków - stwierdził polityk KO.