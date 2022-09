W Rosji wzywają do podpalania komisji wojskowych. Natychmiastowa reakcja Szojgu

- Jeżeli jesteście gotowi na wielkie rzeczy, w tym na podpalenie biura komisji wojskowej, to popieramy to i jesteśmy też gotowi udzielić pewnej pomocy - przekazał Żdanow. Ponadto eksperci rosyjskiej opozycji gotowi są udzielić wsparcia prawnego i informacyjnego obywatelom, którzy zamierzają uniknąć wcielenia do armii.