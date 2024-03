W Rosji płonie kolejna rafineria. Znów atak dronów

USA wzywają Ukrainę do zaprzestania ataków?

"Financial Times" doniósł w piątek, że Stany Zjednoczone rzekomo wzywały Ukrainę, aby ta nie uderzała w rosyjskie rafinerie ropy naftowej i inną infrastrukturę energetyczną, ponieważ obawiały się, że może to doprowadzić do wyższych cen energii i dalszej eskalacji wojny.