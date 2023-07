W Poznaniu powiesili Arthura Greisera. Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce odbyła się w 1946 roku

Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce

Mężczyzna przyszedł na świat w Środzie Wielkopolskiej w 1897 roku. Podczas I wojny światowej dołączył do niemieckiej marynarki wojennej. W latach 20. związał się z ruchem nacjonalistycznym, a następnie wstąpił do NSDAP. Jesienią 1939 roku został namiestnikiem Rzeszy w Wielkopolsce. Znany był z okrucieństwa w stosunku do Polaków.