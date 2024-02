"W poprzednich latach było taniej". Gorzkie słowa turystów o feriach w Zakopanem

Do Zakopanego wybraliśmy się na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia ferii, a jako środek transportu wybraliśmy samochód. Padło na elektrycznego Jeepa i był to wybór naturalny, bo jako Wirtualna Polska od lat stawiamy na ekologię. Co prawda podróżowaliśmy z Warszawy i odległość była wyzwaniem, ale wystarczyła chwila na zaplanowanie podróży, by zlokalizować punkty ładowania i w efekcie sprawnie pokonać trasę.