"W Polskę na weekend". Tak wygląda "Majorka Północy". Świnoujście i okolice podbijają serca turystów

Choć to już końcówka wakacji, to warto skorzystać jeszcze z ostatnich promieni słońca i wybrać się do „Majorki Północy”, czyli do Świnoujścia. To miasto położone na 44 wyspach, gdzie znajdziecie najlepszą plażę nad polskim Wybrzeżem. W dodatku morze - jak wynika z pomiarów - jest tu zazwyczaj najcieplejsze. To idealny kierunek na spędzenie weekendu. I nawet deszcz nie zepsuje Waszych urlopowych planów, bo naprawdę jest tu co robić. Zawsze można się wybrać choćby na wyspę Wolin, gdzie znajdziecie podziemne miasto - ściśle tajną bazę wojskową, którą obecnie można już zwiedzać. Gdyby wybuchła III wojna światowa, to właśnie stąd polska armia miała być dowodzona. A to niejedyne ciekawe miejsce w okolicy. Klaudiusz Michalec odczaruje przed Wami obraz nudnego polskiego Wybrzeża. W nowym programie Wirtualnej Polski pokaże Wam najładniejszy region nad polskim Bałtykiem. Udowodni, że nadal można znaleźć tereny, które nie zostały zadeptane przez turystów. Odkryje przed Wami miejsca ze spektakularnymi widokami. Zapraszamy na pierwszy odcinek programu „W Polskę na weekend”.

