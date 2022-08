"W Polskę na weekend". Szwajcaria Kaszubska zachwyca turystów. Skrywa wiele tajemnic

Środkowa część Kaszub to miejsce bardzo ciekawe, malownicze, przepełnione tajemniczością. Magię tu widać, ale i czuć na każdym kroku. Ten region, nazywany od 150 lat Szwajcarią kaszubską, wyróżnia się wysokimi wzgórzami, tysiącami jezior (nikt dokładnie nie wie, ile ich tu jest), dzikimi lasami, ale też miejscami, o których wiadomo niewiele. W końcu to tu znajduje się jedno z najbardziej zagadkowych miejsc w Polsce. Mowa oczywiście o kamiennych kręgach w Węsiorach, które porównuje się z kamiennymi kręgami w Stonehenge. Klaudiusz Michalec wsiadł w samochód i wybrał się na Kaszuby, by poznać jeden z najbardziej ciekawych regionów Polski. Dziennikarz pokaże Wam najładniejszą trasę samochodową w Polsce, która zaprowadzi Was do wyjątkowego miasteczka w tych okolicach. Poznacie rodzinę, która od kilku pokoleń wytwarza ceramikę oraz dowiecie się więcej o wciąganiu tabaki. Dlaczego lepiej przyjechać na Kaszuby niż na Mazury? O tym wszystkim w nowym odcinku programu „W Polskę na weekend”.

