"W Polskę na weekend". Region niesamowitych widoków i niezwykłych ludzi. Poznajcie Polskę Środkową

Są takie regiony w Polsce, do których niby każdy ma blisko, a jednak coś sprawia, że dociera tam niewiele osób. Tak właśnie jest z kolejnym miejscem na mapie naszego kraju, do którego Was dziś zabieramy. Choć turystów jest tu jak na lekarstwo, to ciekawych zabytków, zielonych lasów i niesamowitych ludzi - całe mnóstwo. Czas poznać ziemię kaliską i ziemię sieradzką. Czas poznać Polskę Środkową. I właśnie dlatego w tym odcinku "W Polskę na weekend" zwiedzamy jedno z najstarszych (o ile nie najstarsze!) miasto w naszym kraju, czyli Kalisz. Zobaczycie historyczny gród, skąd Piastowie rozpoczęli swoje podboje oraz nowoczesną wystawę w samym środku Ratusza. Poznacie najstarszy park miejski w Polsce oraz usłyszycie historię słynnych na cały świat kaliskich lalek i fortepianów. Pokażemy Wam niezwykły zamek w Gołuchowie, który równie dobrze mógłby stać gdzieś nad Loarą we Francji, a także ogromny park, pełen atrakcji, który go otacza. W Sieradzu poznacie historię króla wśród fryzjerów, który był… fryzjerem królów. A to i tak niewielka część tego, co czeka Was w kolejnym odcinku naszego magazynu podróżniczego.

