"W Polskę na weekend". Podlasie to najbardziej egzotyczny region w Polsce. Niesamowitych miejsc jest tu pod dostatkiem

To chyba najbardziej egzotyczna kraina w Polsce. Trudno o podobny region, który byłby tak różnorodny, tak malowniczy, sielski i jednocześnie nieco tajemniczy. Mowa oczywiści o Podlasiu. Tym razem Klaudiusz Michalec wybrał się do świata pełnego kolorów, przeróżnych kultur i znakomitego jedzenia. Pokaże Krainę Otwartych Okiennic, pełną zdobień i cerkwi, którymi zachwycają się turyści z całego świata. Wybierze się do miasta-bajeczki, ulubionego miejsca Agnieszki Osieckiej. Zwiedzi najmłodszy zamek w Polsce i najlepsze muzeum na Podlasiu. Zobaczy kładkę pełną atrakcji, ale i "Polską Amazonkę", która przyciąga kajakarzy. To wszystko w ostatnim w tym sezonie odcinku "W Polskę na weekend".

