"W Polskę na weekend". Mówią, że to miasto niezwykłe. Warszawa ma się czym pochwalić

Tym razem wybieramy się do miasta, które jednych przeraża, a innych zachwyca. A i tak zostało nagrodzone tytułem najbardziej atrakcyjnego miejsca turystycznego w Europie na rok 2023. Mowa oczywiście o Warszawie. Jeśli chcecie przekonać się, że stolica Polski może być idealnym kierunkiem na krótki wypad, to rozsiądźcie się wygodnie i koniecznie obejrzyjcie kolejny odcinek programu "W Polskę na weekend". Klaudiusz Michalec pokaże Wam miejsca znane, takie jak Stare Miasto czy Łazienki Królewskie, ale i też takie, o których nie mieliście zielonego pojęcia. Zobaczycie dziedziniec z pomnikiem Lajkonika, którego Kraków może pozazdrościć Warszawie oraz wyjątkową makietę przedwojennej stolicy. Dowiecie się, że obok Kolumny Zygmunta znajduje się inna, wybudowana w proteście przeciwko tej pierwszej. Poznacie jedynego w swoim rodzaju Kataryniarza Jana, dzięki któremu przeniesiecie się w czasie oraz w najbardziej autentyczną część Warszawy. A to i tak jedynie namiastka tego, co czeka Was w kolejnym odcinku "W Polskę na weekend". Więcej w materiale wideo.