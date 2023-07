"W Polskę na weekend". Kotlina Jeleniogórska i okolice skrywają prawdziwe cuda. Atrakcji jest tu pod dostatkiem

Mało która część Polski jest tak atrakcyjna turystycznie jak Dolny Śląsk. Ale i też mało która część Dolnego Śląska jest tak atrakcyjna jak Kotlina Jeleniogórska i jej okolice. Turysta znajdzie tu prawdziwe perełki, jak chociażby słynny na cały świat most w Pilchowicach, którym zainteresowało się Hollywood. To tu mieści się najwyżej położony w Polsce ogród japoński, określony przez ambasadora najbardziej japońskim miejscem w naszym kraju. Fani sportu i pięknych widoków mogą odwiedzić nieczynną już skocznię narciarską Orlinek, która obecnie jest jedną z najwyższych w kraju wież widokowych w Polsce, a na której w 2004 roku rekord skoczni ustanowił Adam Małysz. Miłośnicy bardziej aktywnego wypoczynku powinni wspiąć się pod górę, by dotrzeć do malowniczego Zamku Chojnik albo wybrać się w Góry Izerskie - jedne z najmniej znanych w naszym kraju. Atrakcji jest tu co niemiara, o czym przekonał się Klaudiusz Michalec.