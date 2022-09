"W Polskę na weekend". Dawne "miasto milionerów". Łódź skrywa zupełnie nieznane perełki

Łódź niewielu osobom kojarzy się z turystyką. A szkoda, bo to miasto skrywa prawdziwe perełki, o których wiele osób nie ma zielonego pojęcia. Klaudiusz Michalec wybrał się do dawnego "miasta milionerów". Fabrykanci pozostawili w nim po sobie pałace i budynki, których pozazdrościć nam może Paryż czy Wiedeń. Dobrym przykładem jest Pałac Poznańskiego, czyli "łódzki Luwr". Atrakcji jest tu jednak zdecydowanie więcej. Łódź to nie tylko ulica Piotrkowska, ale choćby ukryte zaułki, które skrywają tajemnice, a po rewitalizacji zachwycają odwiedzających. Prawdziwą furorę robi niedawno otwarte Orientarium w ZOO, czyli najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie. Jeśli ktoś lubi parki, to tu znajdzie ich całe mnóstwo, bo Łódź - choć zupełnie się tak nie kojarzy - to jednak jedno z trzech najbardziej zielonych miast w Polsce. O tym wszystkim w kolejnym odcinku programu "W Polskę na weekend".

